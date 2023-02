Val de praf saharian deasupra Europei Primul val de praf saharian ajunge deasupra Europei. Specialiștii trag un semnal de alarma și susțin ca aceste particulele de praf saharian ar putea afecta sanatatea oamenilor. Aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile, au anuntat marti administratorii Serviciului european Copernicus de monitorizare a atmosferei. Specialiștii atrag atenția asupra acestor particule, care ar putea afecta sanatatea umana dar si sectorul energetic. Alergiile, de exemplu, ar putea fi exacerbate. Particulele de praf prezente in atmosfera ar putea sa afecteze,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

