Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a declarat la Digi 24 ca duminica, 19 septembrie, și luni, 20 septembrie, temperaturile la nivel național vor mai depași 25 de grade Celsius, dar apoi vor cobori „semnificativ” și vor urma ploile. „Ne așteptam la scaderea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, avertizari meteo cod portocaliu de canicula și disconfort termic deosebit de accentuat, dar și atenționari cod galben de instabilitate atmosferica. Valul de caldura se va intensifica și va cuprinde cea mai mare parte a țarii. Local va fi canicula,…

- Romania a inregistrat in aceasta vara cel mai lung val de caldura. Pe parcursul a 15 zile consecutive, temperaturile au trecut de 35 de grade Celsius in țara noastra, iar sambata, 14 august, incepe un nou episod de canicula . Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM),…

- ANM a emis o avertizare COD PORTOCALIU de canicula pentru data de 1 august 2021 in mai multe județe din Romania. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pe parcursul zilei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius. Avertizare COD PORTOCALIU…

- Incepem saptamana cu vești ”calde”. Meteorologii, dupa momentele ploioase de care am avut parte, acum anunța vreme caniculara. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie spun ca in urmatoarele zile, in mai multe regiuni din țara, trebuie sa ne așteptam la temperaturi ce vor atinge pragul…

- Romania va avea parte cu siguranta de o perioada de seceta in cea de-a doua parte a verii, a declarat, marti, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, in cadrul unei conferinte despre problemele de mediu din Romania, anunța Agerpres. "Luna iunie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare, dupa ce un aer tropical amenința Romania cu vreme caniculara, dar și cu vijelii puternice și ploi insemnate cantitativ. Iata ce ne așteapta in urmatoarele zile!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța o vreme caniculara, adusa de un val de aer tropical, dar si vijelii puternice. Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben. O alerta anunța canicula in 22 de județe, iar alta instabilitate atmosferica in 13 județe. Bucureștiul…