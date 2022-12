Stiri pe aceeasi tema

- Este haos in Marea Britanie, dupa valul de frig care s-a abatut asupra Regatului Unit. In Anglia, temperaturile au scazut brusc pana la -12 grade Celsius, iar in Scotia, mercurul a coborat in termometre chiar si la -15 grade Celsius.Vremea din Marea Britanie devine din ce in ce mai capricioasa, drumurile…

- Un cetatean roman a fost oprit, vineri, de polițiștii de Frontiera de pe Aeroportul din Cluj-Napoca care au gasit asupra sa doua permise de conducere false: unul cu insemnele autoritaților din Marea Britanie și unul emis pe teritoriul Germaniei. El le-a declarat polițiștilor ca le-a cumparat de pe internet,…

- Recorduri de temperatura in Europa. In Franta va fi cea mai calduroasa luna de octombrie din ultimii 100 de ani. Temperaturile au urcat pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, temperaturile au urcat, in unele zone, pana la 28 de grade Celsius. Ieri, a fost cea mai calda zi de 25 octombrie din…

- Randamentele obligatiunilor guvernamentale din Regatul Unit, cunoscute sub denumirea de ”gilts”, sunt pe cale sa inregistreze cea mai puternica crestere lunara din 1957, deoarece investitorii au fugit de pe pietele britanice cu venit fix in urma noilor anunturi de politica fiscala. Masurile includ reduceri…

- In mod istoric, Rusia a furnizat prin conducte aproximativ 30% din consumul de gaze al UE și al Regatului Unit. Aceste exporturi au fost deja reduse cu 75%. Daca Moscova le oprește complet, vor muri europenii de frig la iarna, așa cum avertizeaza propagandiștii ruși? Aproape sigur nu. De fapt, europenii…

- Partidele sportive și evenimentele culturale au fost suspendate aproape in totalitate luni, ziua in care va avea loc prima inmormantare de stat din Marea Britanie de la moartea lui Winston Churchill in 1965. De asemenea, muzeele, bancile, intreprinderile, magazinele și școlile vor fi inchise. Inmormantarea…

- Partidele sportive și evenimentele culturale au fost suspendate aproape in totalitate luni, ziua in care va avea loc prima inmormantare de stat din Marea Britanie de la moartea lui Winston Churchill in 1965. De asemenea, muzeele, bancile, intreprinderile,

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a indoliat o lume intreaga. Regretatul monarh a incetat din viața joi, 8 septembrie, la 96 de ani, in Castelul Balmoral din Scoția. Dupa proclamarea lui Charles ca rege al Regatului Unit, au inceput procesiunile pentru conducerea mamei sale pe ultimul…