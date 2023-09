Val de drone rusești atacă Kievul, duminică dimineața Mai multe drone rusesti au atacat Kievul duminica in zori, potrivit autoritatilor ucrainene care nu au raportat victime la inceput, scrie AFP, citat de Agerpres. O corespondenta a agentiei France Presse a auzit peste zece explozii in cursul noptii. Potrivit seful administratiei civile si militare locale, Serhii Popko, resturi de la dronele doborate de apararea aeriana ucraineana au cazut in districtele Sviatosinskii, Podilskii si Sevcenkivskii. Autoritatile ucrainene nu au precizat imediat daca toate dronele au fost doborate sau daca unele au lovit direct orasul. Resturi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

