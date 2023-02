Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham va renunța oficial la titlul de „regina consoarta” al Camillei, dupa incoronarea regelui Charles al III-lea, in luna mai, ignorand in acest fel dorința reginei Elisabeta a II-a, relateaza tabloidul britanic Daily Mail , care citeaza surse din interiorul familiei regale. Dupa moartea…

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost nevoita sa isi anuleze miercuri participarea la un alt eveniment public, in conditiile in care aceasta se afla in perioada de recuperare dupa ce a fost testata saptamana trecuta cu COVID-19,…

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana Reginei Mary, bunica Reginei Elisabeta a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare, alaturi de noul rege Charles al III-lea, a anuntat marti biroul de presa al Palatului Buckingham.

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni Palatul Buckingham, informeaza Reuters si AFP.

- Gestul facut de Camilla la prima aparitie in public de la lansarea cartii lui Harry. Jurnaliștii au așteptat cu nerabdare sa discute cu cuplul regal, in circumstanțele in care au aparut informații potrivit carora monarhul de la Londra ar fi fost de-a dreptul revoltat de dezvaluirile facute de fiul sau…

- Prințul Harry se indeparteaza tot mai mult de familia regala cu afirmațiile malițioase pe care le face. De data aceasta, mezinul l-a infuriat pe Regele Charles III dupa afirmațiile despre Regina consoarta Camilla.

- Prințul Harry a detaliat sentimentele pe care le are pentru soția tatalui sau, regele Charles al III-lea, referindu-se la ea ca fiind o persoana „periculoasa”, intr-un interviu acordat televiziunii americane CBS , publicat duminica. Camilla s-a casatorit cu Charles in 2005, deși cei doi au fost implicați…

- Porecla pe care Regina consoarta Camilla i-a dat-o lui Meghan Markle, in anul 2020. S-a intamplat dupa ce toate suspiciunile partenerei Regelui Charles s-au confirmat: ducii de Sussex au renunțat la titlurile regale. Fosta actrița de la Hollywood ar fi știut despre modul in care o privește mama vitrega…