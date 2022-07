Stiri pe aceeasi tema

- George Buhnici și-a cerut iertare, iar internauții i-au raspuns! Iata ce comentarii a primit jurnalistul in dreptul filmulețului in care apare smerit, recunoscandu-și greșeala! In urma scandalului iscat de declarațiile sale la adresa femeilor, George Buhnici a fost ținta unui „linșaj” mediatic, existand…

- Cunoscutul vlogger George Buhnici, care a starnit valuri de comentarii negative in urma unui interviu dat pe plaja, legat de vergeturile doamenlor neduse la "salita", si-a cerut scuze publice pe canalul sau de youtube care are peste un milion de abonati. "Am vorbit ca un marlan, baietas de cartier,…

- Dupa ce a șocat opinia publica cu declarațiile lui dintr-un interviu recent, George Buhnici și-a cerut iertare in mod public pentru afirmațiile facute. Intr-un clip video postat pe canalul sau de YouTube, bloggerul a vorbit pentru prima data despre ce s-a intamplat și a menționat ca a primit amenințari…

- Majoratul, pentru o mare parte dintre oameni, reprezinta una dintre cele mai frumoase petreceri din viața lor, fiind trecerea de la copilarie spre viața de adult. De cele mai multe ori, sa alegi cadoul pentru majoratul unei persoane este destul de dificil, deoarece vrei ca persoana respectiva sa…

- Ioan Marginean este invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” din aceasta seara, de la ora 20:00, pe GSP.RO Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei (link AICI), pe contul de YouTube…

- Parchetul ucrainean a cerut joi inchisoare pe viata impotriva unui soldat rus, la primul proces pentru crima de razboi care se desfasoara in Ucraina, proces in timpul caruia tanarul sergent de 21 de ani a cerut iertare pentru uciderea unui civil in primele zile ale invaziei militare, informeaza AFP,…

- Carmen Tanase apare in seara aceasta in emisiunea „Masterchef: Restul e placere” de la Acasa TV. Cu aceasta ocazie, celebra actrița a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea in care povestește despre anii in care a lucrat la respectivul post de televiziune, despre serialele in care a aparut. Totodata,…