Val de caniculă în Europa: Danemarca a înregistrat un record de temperatură pentru luna iulie Danemarca a inregistrat miercuri cea mai ridicata temperatura pentru luna iulie si risca sa marcheze un record absolut de caldura, a anuntat miercuri institutul meteorologic din aceasta tara dupa ce canicula care a adus deja temperaturi record in Europa a ajuns si in Scandinavia, informeaza AFP. Precedentul record de temperatura pentru luna iulie in Danemarca a fost masurat in 1941, cand termometrele au atins 35,3 grade Celsius, potrivit Institutului meteorologic danez (DMI). ”Astazi, a fost doborat cu 35,6 grade masurate la Borris, in Iutlanda occidentala”, a precizat DMI pe Twitter miercuri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

