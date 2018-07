Val de căldură în Japonia - Zeci de decese cauzate de insolaţie în luna iulie Cel putin doua persoane au murit vineri posibil din cauza insolatiei, pe fondul valului de caldura care s-a abatut asupra Japoniei, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius in termometre, a informat presa locala, citata de DPA.



O femeie de 63 de ani a fost gasita inconstienta in casa sa din orasul Kuwana (centrul Japoniei) si apoi declarata moarta, in timp ce o a doua femeie, trecuta de 80 de ani, a fost descoperita decedata in casa ei din Tokyo. Potrivit Kyodo News, ambele femei ar fi murit de insolatie.



Agentia meteorologica nipona a avertizat asupra unui val de caldura… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

