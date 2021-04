Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost invinsa de Italia in barajul pentru Grupa Mondiala de la Billie Jean King Cup, scor 1-3. Singurul punct al Romaniei a fost adus de Gabriela Ruse (137 WTA), care a invins-o pe Jasmine Paolini (104 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-4, in primul meci al zilei de sambata. Mihaela Buzarnescu a pierdut…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat un nou imprumut in valoare de 24 milioane euro Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, pentru imbunatatirea infrastructurilor de cercetare, academice si studentesti. „Banca Europeana de Investitii a aprobat…

- Pacienții romani vor putea face anual cate cinci operații de transplant pulmonar in 10 centre din Italia, anunța ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa ce acreditarea centrului de la Spitalul Sf. Maria a expirat. „Pacienții romani care au nevoie de transplant pulmonar nu mai pot fi transplantați…

- Romania nu mai poate face transplanturi de plamani de cateva luni bune. Unicul centru care facea astfel de operații a pierdut acreditarea și nu a mai cerut alta. Ministrul Sanatații anunța ca pacienții vor fi trimiși in Italia. Citește și: Andrei Caramitru JIGNEȘTE PROTESTATARII: Anaflabeți…

- Coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV), Valeriu Gheorghița, a declarat, vineri, la Aleph News, ca nu exista legatura intre vaccinarea barbatului din Gorj, care a murit, și faptul ca a primit ser din lotul retras din cauza reacțiilor adverse. Replica medicului…

- 10 ani pentru construcția unei centuri de 7 km Foto: Adriana Tudose / RRA Compania de Drumuri are nevoie de 10 ani pentru a construi o centura de 7 km. la Tecuci, în jud. Galati A fost desemnat un nou antreprenor pentru construirea Centurii municipiului Tecuci…

- Elena Densusianu-Puscariu s-a nascut la 3 martie 1875, in Fagaras, judetul Brasov. S-a inscris la Facultatea de Medicina din Iasi, sustinand teza de doctorat, in 1899, devenind astfel prima femeie doctor in medicina din Romania, potrivit agerpres.ro. A plecat la Paris unde s-a specializat in anatomo-patologie,…

- Vasile Voiculescu s-a remarcat in special ca poet și prozator, insa a fost și dramaturg, scriitor și medic. Descopera biografia și operele celebre scrise de Vasile Voiculescu.Vasile Voiculescu și-a facut debutul in literatura in anul 1916 cu volumul “Poezii” și a fost distins cu Premiul Academiei pentru…