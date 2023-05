Văduva lui Arșinel a ajuns la azil, la 8 luni de la moartea actorului Alexandru Arșinel a fost cel care și-a ingrijit soția paralizata, din 2016 pana anul trecut, cand a plecat dintre noi. Ramasa fara principalul sprijin, Marilena Arșinel a ajuns intr-un azil, iar cei doi baieți ai sai spun ca aceasta era cea mai buna soluție pentru mama lor. In 2016, Marilena Arșinel a ramas imobilizata in scaun cu rotile, in urma unui accident nefericit. Dupa moartea soțului ei, starea de sanatate a vaduvei lui Arșinel s-a degradat considerabil. La sfarșitul lunii ianuarie, Marilena a ajuns in spital, fiind diagnosticata cu pneumonie, iar acum este internata intr-un azil de batrani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

