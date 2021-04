Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul irlandez a anuntat marti ca va incepe sa administreze vaccinurile produse de AstraZeneca si Janssen (Johnson & Johnson) la cei cu varsta peste 50 de ani, dupa ce expertii sanitari au recomandat utilizarea lor pentru aceasta categorie de populatie, relateaza EFE potrivit Agerpres. Ministrul…

- Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a precizat ca decizia privind suspendarea vaccinului este o masura de prevenție și a subliniat ca va fi in vigoare pana cand EMA va furniza concluziile finale cu privire la siguranta serului. Oficialul a subliniat ca, personal, are incredere in vaccin…

- Comitetul Național Consultativ de Experți in domeniul imunizarilor (NITAG) a aprobat zece vaccinuri anti-Covid-19 pentru utilizarea in Republica Moldova. Deciaza a fost luata astazi, 3 martie, in cadrul unei ședințe a membrilor, unde a fost discutat procesul de vaccinare in Republica Moldova.

- Ungaria este singura țara din UE care folosește cele doua seruri. Acestea nu au primit aprobarea de utilizare din partea Agenției Europene a Medicamentului. Potrivit acordului incheiat de guvernul de la Budapesta cu Sinopharm, țara va primi cinci milioane de doze de vaccin chinezesc. Anunțul vine in…

- Africa de Sud a anuntat duminica suspendarea temporara a programului de vaccinare impotriva COVID-19, care urma sa inceapa in urmatoarele zile cu un milion de vaccinuri dezvoltate de Oxford si AstraZeneca, dupa un studiu care a dezvaluit eficienta „limitata” impotriva mutatiei sud-africane. Studiul,…

- Peste 1.300 de persoane care urmau sa fie vaccinate in etapa a treia apar, in saptamana 15 – 23 ianuarie, ca vaccinate, spune ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu anunța controale in centrele de vaccinare, dar și sancțiuni. Vlad Voiculescu a spus, miercuri, ca procesul vaccinarii trebuie sa fie transparentizat.…