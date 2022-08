Vaccinurile actualizate anti Covid-19 ar putea fi disponibile în luna septembrie Vaccinurile rapel anti Covid-19 de la companiile Moderna și Pfizer actualizate vizand subvariantele Omicrom ar putea fi disponibile la inceputul toamnei, in vederea aprobarii de catre agențiile federale de sanatate, a anunțat la sfarșitul saptamanii trecute Departamentul pentru Sanatate și Servicii Umane (HHS) al SUA, transmite CNN. Purtatorul de cuvant al Agenției pentru Alimente și Medicamente (FDA) a spus ca aceasta a ”a lucrat indeaproape cu producatorii de vaccinuri in ultimele luni pentru a se asigura ca vaccinurile modificate anti Covid sunt disponibile in toamna pentru a acoperi nevoile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

