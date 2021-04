Vaccinuri de a doua generaţie: Franţa le cere europenilor să mobilizeze repede fondurile necesare Franta face apel la europeni sa mobilizeze "pana in vara miliardele de euro" necesare punerii la punct a vaccinurilor anti-COVID de a doua generatie daca nu vor sa ramana din nou in urma pe scena internationala, relateaza AFP.



"Am fi foarte inspirati daca ar exista in saptamanile care urmeaza (...) o forma de conferinta europeana unde sa se stranga mijloace financiare rapide", a declarat secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune.



"Mi se pare ca pana in vara trebuie sa avem o initiativa de aceasta natura", a insistat el in fata Comisiei de afaceri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

