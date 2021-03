Vaccinul produs de Johnson& Johnson ajunge în România. Cine se va putea vaccina cel mai repede Vaccinul de la Johnson&Johnson va ajunge in Romania la jumatatea lunii aprilie. Prima tranșa va numara doar cateva zeci de mii de doze, spune coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița. Vaccinul se administreaza intr-o singura doza. Valeriu Gheorghița spune ca prioritate vor avea cei din centrele mobile și cei din localitațile in care este mai dificil accesul la centrele de vaccinare. Acesta a adaugat in schimb ca vor beneficia in cele din urma și restul categoriilor de persoane. „In a doua jumatate a lunii aprilie daca nu ma inșel ar trebui sa primim probabil prima tranșa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccianre, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa ca vaccinul de la Johnson&Johnson va ajunge in Romania la jumatatea lunii aprilie. Acesta a mai precizat ca fiind vorba despre o singura doza se preteaza mai mult centrelor mobile, a precizat el. „Pentru…

- Prima tranșa de vaccin Johnson&Johnson – al patrulea vaccin impotriva COVID-19 care a primit autorizare de punere pe piața in Uniunea Europeana – va ajunge in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Potrivit medicului militar,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca de duminica si pana in prezent aproximativ 17.000 de persoane s-au programat in centrele de vaccinare cu AstraZeneca, precizand ca autoritatile din tara noastra asteapta concluziile Agentiei Europene a Medicamentului in legatura…

- Romania ar putea avea la dispoziție un al patrulea vaccin, din aprilie, cel produs de compania Johnson & Johnson, a anunțat medicul militar Valeriu Gheorghița. Romania ar putea primi, din luna aprilie, vaccinuri anti COVID de la a patra companie. E vorba de serul produs de Johnson & Johnson, a spus…

- Vaccinul produs de compania Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat de Agentia Europeana a Medicamentului in luna martie. Incepand din luna aprilie, Romania deja ar putea primi o prima tranșa cu acest vaccin, dupa cum a declarat la DigiFM coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita a declarat ca, pana in prezent, nu au aparut reactii necunoscute la vaccinurile impotriva coronavirusului sau care nu se regasesc in rezumatul caracteristicilor produsului. El a mai spus este probabil sa coincida ca…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca vaccinul nu previne moartea din alte cauze, facand referire la batranii din Norvegia care au decedat dupa ce s-au vaccinat. Specialistul spune ca in acest moment nu exista vreun semnal privind o relatie…

- Coordonatorul Comitetului National pentru Planificarea Vaccinarii Covid-19 in Romania, Valeriu Gheorghita, a anunțat ca programarile pentru etapa a II-a a vaccinarii vor putea fi facute incepand de pe 15 ianuarie, de la ora 3.00. In aceasta etapa vor fi vaccinate persoanele in varsta, cele cu boli cronice…