- Pfizer si BioNTech urmeaza sa depuna astazi, 1 februarie, la Agentia americana a medicamentului (FDA), o cerere de autorizare rapida pentru serul destinat copiilor cu varste intre 6 luni si 5 ani, a relatat cotidianul american The Washington Post , preluat de news.ro . Vaccinul Pfizer-BioNTech anti-COVID…

- Miron Mitrea a declarat la Realitatea, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, ca dupa ce a citit opiniile celor mai cunoscuți epidemiologi tinde sa dea crezare pronosticurilor optimiste care susțin ca pandemia ar putea sa se incheie in acest an. Chiar și OMS a comunicat public ca restricțiile de circulație…

- "Vaccinul este finalizat in aceasta perioada... ar trebui sa intre in testele clinice in saptamanile urmatoare. Speram ca in luna martie sa avem datele necesare pentru a le transmite autoritatilor cu rol de reglementare, pentru a pune la punct urmatorii pasi", a declarat Stephane Bancel intr-o conferinta…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din municipiul Suceava nu mai avea, vineri dimineața, nici un loc disponibil pentru copii cu alte afecțiuni decat Covid. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca vineri dimineața erau internați 21 de copii cu ...

- Pana la sfarșitul anului Legea privind certificatul COVID ar urma sa fie adoptata intr-o forma agreata de specialistii in materie, susține premierul Nicolae Ciuca. „Este, in momentul de fata, (…) un proiect care este in dezbatere se discuta cu fiecare dintre specialisti si speram ca intr-un timp cat…

- Uniunea Europeana va dispune de vaccinuri anti-Covid adaptate pentru copii, produse de Pfizer - BioNTech, incepand din 13 decembrie. Serurile au fost deja aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Productia vaccinului anti-COVID pentru copii al aliantei Pfizer/BioNTech urmeaza sa se accelereze, iar vaccinul urmeaza sa fie disponibil in Uniunea Europeana (UE) incepand de la 13 decembrie, anunta miercuri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- Un numar de 15.027 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate in unitatile sanitare, dintre care 265 sunt copii, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 1.743 de pacienti, in scadere fata de ziua precedenta, dintre care…