Vaccinul Pfizer a avut o eficacitate de 90,7% în testele clinice pe copii cu vârste între 5 și 11 ani Vaccinul anti-Covid-19 produs de Pfizer/BioNTech a aratat o eficacitate de 90,7% in testele clinice efectuate in cazul copiilor cu varste intre 5 și 11 ani, a anunțat vineri producatorul farma american, potrivit Reuters. 16 copii din cadrul testelor care au primit placebo au facut Covid-19, comparativ cu 3 dintre cei vaccinați, afirma Pfizer in documentele inaintate la Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA). Deoarece in cadrul testelor copiii care au primit vaccinul au fost de peste doua ori mai mulți decat cei inoculați cu placebo, acest lucru inseamna ca are o eficacitate de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

