- Institutul National de Sanatate Publica a realizat o analiza privind evolutia evidemiei de coronavirus in Romania. Analiza arata o tendința de creștere a ratei de incidența la nivel național in ultimele doua saptamani. In majoritatea județelor si in Municipiul București se inregistreaza o rata de…

- Mario Draghi, fost director general al Bancii Centrale Europene, a acceptat oficial, vineri, sa devina prim-ministru al Italiei. A anunțat, imediat, și componenta guvernului sau, un guvern de “unitate naționala”, in care se afla nume politice și tehnocrați, adaptat la urgența unor masuri impuse de criza…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a invitat in mod oficial sportivi din intreaga lume la Jocurile olimpice de iarna de la Beijing din 2022, desi tot mai multe voci se pronunta pentru boicotarea intrecerii sportive, scrie dpa, potrivit Agerpres. China a marcat…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a insarcinat miercuri pe fostul presedinte al Bancii Centrale Euroene (BCE) Mario Draghi sa formeze un nou guvern, iar acesta a acceptat cu conditia sa gaseasca o majoritate parlamentara si a indemnat la ”unitate” in infruntarea ”unui moment dificil”, relateaza…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 2.752 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 735.484 de imbolnaviri. 87 decese au fost raportate și 1.006 persoane sunt internate la ATI Miercuri, 3 februarie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19…

- România va începe, de la 1 februarie, vaccinarea cu serul produs de compania americana Moderna, potrivit unui comunicat al Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV). Imunizarea cu acest tip de vaccin se va face în paralel…

- Victor Slav și-a facut curaj sa le prezinte fanilor noua lui iubita, la un an și jumatate de cand cei doi au inceput sa iasa impreuna. Efectul nu a fost insa cel scontat, iar in loc de felicitari pentru noua relație, Victor a primit de la fani tot felul de comentarii rautacioase, cu aluzii la […] The…

- PSG a anuntat, marti, despartirea de antrenorul german Thomas Tuchel. "Dupa o analiza aprofundata a situatiei sportive, Paris Saint-Germain a luat decizia de a rezilia contractul lui Thomas Tuchel", a precizat clubul parizian, potrivit news.ro. Citește și: Opt germani au supraviețuit…