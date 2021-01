Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru vaccinare din Germania recomanda ca vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania AstraZeneca și Universitatea Oxford sa nu fie folosit pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani, ci doar pentru grupele de varste cuprinse intre 18-64 de ani.

- "Vaccinul (impotriva) covid-19 al AstraZeneca este recomandat in prezent numai persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 64 de ani", scrie Comisia germana de vaccinare (STIKO) intr-un document pe care AFP precizeaza ca l-a putut consulta. "Datele disponibile in prezent sunt insuficiente in vederea…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a afirmat miercuri ca, in cazul imbolnavirii cu COVID-19 dupa prima doza de vaccin, nu se recomanda administrarea rapelului, urmand ca la 30 de zile de la vindecarea bolii sa se reia administrarea ambelor doze de vaccin. „In astfel de situatii…

- Coordonatorul campeniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca peste 340.000 de persoane s-au inscris pentru vaccinare din 15 ianuarie si pana marti, la ora 10. El a mentionat ca pana in prezent s-au inregistrat peste 800 de reactii comune si minore la vaccin si nicio reactie severa.…

- Autoritatile de reglementare din Marea Britanie au sfatuit persoanele cu antecedente „semnificative” de reactii alergice sa nu faca vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 dupa ce doua persoane au prezentat reactii adverse marti, a informat Stephen Powis, directorul medical al Serviciului National…

- Romania se afla pe ultimul loc in Europa la procentul persoanelor cu studii superioare in categoria de varsta 25-34 de ani și printre ultimele de pe continent la celelalte categorii de varsta. Tot pe ultimele locuri este și la rata de inscriere a tinerilor in invațamantul superior. De asemenea, a scazut…

- Intr-un interviu acordat Europa Libera, premierul Ludovic Orban a pus rata de mortalitate ridicata din cauza COVID-19 pe seama starii de sanatate a romanilor. „Pana pe 1 noiembrie, 7.067 de oameni infectați cu virusul și-au pierdut viața in Romania, iar țara noastra este una dintre cele mai afectate…