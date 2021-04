Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat sambata ca 58.547 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului, in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor imunizate este in creștere cu 3.416 fața de ziua de vineri.Potrivit CNCAV, din…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca 58.886 de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, cu 222 mai puține decat in ziua precedenta.Potrivit CNCAV, dintre cele 58.886 de persoane care au fost…

- V. Gheorghița: Romania continua vaccinarea cu AstraZeneca Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. LIVE VIDEO: Conferința de presa susținuta de președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea împotriva…

- Peste 51.000 de romani au fost vaccinați luni și au fost inregistrate 140 de reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Un numar de 42.359 de persoane au primit prima doza de…

- 32.924 de persoane au fost vaccinate impotriva noului coronavirus, an ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis sambata de CNCAV. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au vaccinat peste 38.000 de oameni. Dintre cele 32.924 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai…

- Numarul total al persoanelor vaccinate de la inceputul campaniei se apropie de 680.000. In ultimele 24 de ore au fost imunizate 39.376 de persoane, dintre care 35.756 cu Pfizer și 3.620 cu Moderna. Numarul total al persoanelor vaccinate cu Pfizer a ajuns la 627.944, iar cel al persoanelor imunizate…

- Potrivit Agenției Europene a Medicamentului (EMA), pentru prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, vaccinul AstraZeneca poate fi administrat adulților cu varsta peste 18 ani. Vaccinul determina sistemul imunitar al organismului sa produca anticorpi și globule albe specializate care acționeaza impotriva…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri, ca, avand in vedere scaderea numarului de doze de vaccin primite de Romania in 18 ianuarie, exista o diferenta intre numarul de doze de vaccin disponibile si numarul de persoane programate…