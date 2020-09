Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați și, in timp ce vaccinul a cauzat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, acele reacții adverse au fost in mare parte ușoare, potrivit datelor publicate in revista medicala The

- Un vaccin anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați și, in timp ce vaccinul a cauzat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, acele reacții adverse au fost in mare parte ușoare, potrivit datelor publicate vineri in revista medicala The Lancet, scrie…

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca una din fiicele sale si l-a injectat. "In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului coronavirus a fost inregistrat pentru…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Echipe din lumea intreaga muncesc contracronometru ca sa puna la punct un vaccin eficient impotriva SARS-CoV-2. Rusia a anunțat deja ca a obținut unul, dar occidentalii sunt sceptici pentru ca nu a fost verificat suficient.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a primit cu prudenta vestea ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva COVID-19 si a semnalat ca acest vaccin, la fel ca celelalte, trebuie sa urmeze etapele de precalificare si evaluare stabilite de aceasta organizatie, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reactionat marti cu precautie la anuntul facut de cercetatori rusi, potrivit caruia un vaccin anti-COVID-19 este aproape gata pentru a fi aplicat populatiei largi si a amintit ca trebuie respectate toate fazele de testare inainte de a putea obtine autorizatia,…

- Rusia a incheiat un acord cu AstraZeneca pentru producerea unui vaccin pentru Covid-19 care este dezvoltat de catre grupul britanic in colaborare cu Oxford University, care, potrivit sefului Fondului Rus pentru Investitii Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, arata ca Rusia nu are nevoie sa fure date,…