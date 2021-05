Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 11 mai – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca are un rezultat pozitiv dupa vaccinarea impotriva coronavirusului. Potrivit medicilor, șeful statului are un coeficient de pozitivitate egal cu 15. “In ceea ce privește servitorul vostru umil, intre-adevar, pe…

- CHIȘINAU, 10 mai – Sputnik. Un cutremur cu intensitatea de 3,5 pe Richter a fost inregistrat astazi in Romania, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului de la București. © Screenshot / CSEM/EMSCCutremur in Romania Mișcarea telurica a avut loc in județul Vrancea, zona seismica Vrancea,…

- BUCURESTI, 9 mai – Sputnik, Doina Crainic. Fiind un sceptic privind criptomoneda, Andrew Bailey a fost intrebat, la o conferința de presa, ce parere are despre valoarea in creștere a criptomonedelor. „Nu au nicio valoare intrinseca. Nu inseamna ca oamenii nu le acorda valoare, deoarece pot avea o…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Prima etapa din anul curent a concursului „Loteria Fiscala”, care s-a desfașurat in perioada 01 ianuarie-31 martie, a luat sfarșit. Astfel, au fost desemnați 175 de caștigatori, care vor primi premii in valoare a cate 1 000 de lei. Lista caștigatorilor poate fi…

- BUCUREȘTI, 16 apr – Sputnik. Diplomatul Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, a scris aseara tarziu o nota referitoare la reacțiile statelor NATO, care s-au grabit sa susțina sau sa imite in parte sancțiunile americane impuse Rusiei. © Pixabay / Foto-RabeRusia – plan de lupta financiara…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Maria Durleșteanu a scris in aceasta dimineața pe pagina sa de Facebook ca și-a dorit un Guvernul tehnocrat, fara oameni din fracțiuni, similar cu fostul Executiv de la București condus de Cioloș. Totodata, ea spune ca a acceptat invitația PSRM pentru ca sunt 37 de mandate…

- PodcasturiDupa hotararea CCM, Sandu alege o cale riscanta, de confruntare frontala cu Parlamentul Președintele Maia Sandu a lasat sa se ințeleaga ca nu a luat in serios decizia Curții Constituționale și insista sa fie organizate alegeri anticipate ori referendum privind demiterea sa din funcția de…