Vaccinarea prin operatorii economici ia amploare. Primele cifre ale campaniei sunt încurajatoare Demarata in aceasta saptamana, campania de vaccinare prin implicarea agenților economici se dovedește un succes. 79 de companii din țara au inceput vaccinarea angajaților, fiind deja imunizate aproape 5.000 de persoane. „Operatorii economici privați susțin campania de vaccinare! Cifrele centralizate in urma cu cateva ore ne arata ca 79 de companii au demarat deja activitatea de imunizare a angajaților, din care 16 sunt operatori din industria ospitalitații (HoReCa). Ne dorim ca angajații sa fie protejați, iar romanii sa mearga fara teama la hoteluri, restaurante și cafenele”, susține secretarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 79 de companii, dintre care 16 sunt din industria ospitalitații, au demarat imunizarea angajatilor, a informat miercuri, 28 aprilie, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, intr-o postare pagina sa de Facebook. In total, companiile au vaccinat aproape 5.000 de persoane. „Operatorii economici…

- ” Operatorii economici privati sustin campania de vaccinare! Cifrele centralizate in urma cu cateva ore ne arata ca 79 de companii au demarat deja activitatea de imunizare a angajatilor, din care 16 sunt operatori din industria ospitalitatii. Ne dorim ca angajatii sa fie protejati, iar romanii sa mearga…

- 79 de companii au demarat deja activitatea de imunizare a angajatilor, din care 16 sunt operatori din industria ospitalitatii (HoReCa), a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, pe pagina sa de Facebook , citat de Agerpres . „Operatorii economici privati sustin campania…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri, 21 aprilie, de la ora 12.00, o vizita la centrul mobil de vaccinare, comuna Afumați (jud. Ilfov), anunta Administratia Prezidentiala.Ieșirea publica a președintelui vine la numai cateva ore de la parafarea unui nou document la Acordul de colaborare…

- Miercuri incepe vaccinarea anti-COVID-19 in centrele mobile care se afla in mai multe județe din Romania. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, a spus: „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare, vor intra rand pe rand și alte județe”.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheoghita, a anuntat ca de miercuri incepe vaccinarea prin centrele mobile si prin echipele mobile. La inceput, caravanele vor ajunge in sapte judete. In centrele mobile va fi folosit vaccin de la Moderna, informeaza news.ro . “Pot sa va spun ca…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19 din Romania, a anunțat ca de miercuri, 21 aprilie, va incepe activitatea de vaccine prin intermediul centrelor mobile sau prin sprijinul echipelor mobile. „Sunt 14 județe in care vom demara pentru moment aceasta etapa de vaccinare,…

- Pana astazi, 3 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 735.484 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 681.271 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.752 cazuri noi…