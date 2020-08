Vaccinarea populației, în Programul Național de Reformă Potrivit Programului Național de Reforma, care cuprinde și Recomandarile Specifice de Țara cerute de UE, la capitolul Sanatate, prioritatea Guvernului va fi asigurarea infrastructurii pentru vaccinarea populației. Totodata, Executivul a trecut in program și organizarea de campanii de informare pentru creșterea gradului de supunere a populației in ce privește vaccinarea. Programul Național de Reforma și […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

