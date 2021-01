Vaccinarea în România, pe loc repaus! Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a recunoscut ca țara noastra a facut doar o treime din dozele primite, adica 134.000 de persoane vaccinate din cele peste 450.000 de doze primite de Romania. Medicul militar Valeriu Gheorghița a declarat ca au fost vaccinați de trei ori mai puțini romani decat numarul dozelor primite de […] The post Vaccinarea in Romania, pe loc repaus! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

