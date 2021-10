Doi preoți ortodocși care au susținut public importanța vaccinarii au vorbit pentru Libertatea despre cat de greu le-a fost sa oficieze slujbele și inmormantarile in pandemie și despre modul in care discuta cu oamenii din comunitate despre vaccin și protecția in fața COVID-19. „Sa asculți de un medic este o dovada de smerenie creștina, sa accepți ideea ca tu nu știi ce știe altul care este pregatit, sa-ți accepți incapacitatea de a percepe o realitate care te depașește”, spune preotul Crin Triandafil Theodorescu, din satul Lușca, județul Bistrița-Nasaud.„Suferim de sindromul Genovese, sindrom…