Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea anti-Covid-19 ar putea deveni obligatorie: In ce condiții s-ar putea aplica Proiectul de buget pe anul 2021 al Ministerului Sanatatii, care se regaseste in Anexa 3, pe site-ul Ministerului Finantelor, contine o prevedere potrivit careia se fac demersuri pentru vaccinarea obligatorie a populatiei.…

- Municipiul Sebeș anunța ca incepand cu data de 26 ianuarie 2021, de luni – joi, intre orele 09:00-16:30, vineri intre orele 09:00-14:00, Direcția de Asistența Sociala Sebeș va distribui pachete cu produse de igiena acordate categoriilor defavorizate ale populației, prin intermediul Programului Operațional…

- Proiectul privind Invațamantul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), in valoare totala de 200 de milioane de euro, finanțat integral de Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), in baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Imprumut (Proiectul privind…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita autoritatilor prioritizarea vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul esential din transporturile rutiere, potrivit news.ro. ”Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Ministerului…

- Un milion de copii din intreaga lume vor avea posibilitatea sa invețe, gratuit, cum sa-și ajute bunicii in situația in care seniorii s-ar confrunta cu un atac vascular cerebral. Proiectul va fi implementat și in Romania, prin programul Eroii FAST și cu ajutorul școlilor partenere. Copiii vor invața…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, solicita implementarea rapida a viitorului buget european Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a solicitat, recent, in plenul Parlamentului European, ca programele din viitorul buget european sa inceapa cat mai rapid,…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania critica propunerea legislativa a ministrului Catalin Predoiu, prin care se incearca reintroducerea SRI in anchetele penale. Avocatii considera ca propunerea incalca dispozițiile constituționale și pun in pericol dreptul la un proces echitabil și dreptul…