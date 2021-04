Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta noapte, medicii și asistentele de la centrul de vaccinare amenajat in cadrul Spitalului Județean din Timișoara pot administra vaccinurile și in timpul nopții. Problemele tehnice au fost rezolvate astfel incat, pe platforma de vaccinare pot fi facute programari incepand cu aceasta noapte,…

- Primul și singurul centru de vaccinare non-stop din țara, deschis la Timișoara, nu poate funcționa și noaptea pentru ca platforma naționala de programare nu permite și inscrierea pe liste dupa ora 20.00. Deși centrul are capacitatea și personalul necesare pentru a funcționa cu program non-stop, angajații…

- Astazi s-a deschis, la Spitalul Județean din Timișoara, primul centru de vaccinare anti-Covid non-stop din țara. Deocamdata, se va lucra pana noaptea tarziu, iar pentru primele zile gradul de ocupare este suta la suta. „Am participat in aceasta dimineața ... The post Centru de vaccinare din zori și…

- Primul centru de vaccinare non-stop din Romania, care va permite imunizari la orice ora din zi și din noapte, se va deschide la Timișoara. In centru se va folosi doar ser de la Pfizer, dupa cum au aratat autoritațile locale, relateaza Libertatea . „Acest centru de vaccinare va funcționa cu 4 fluxuri…

- Ministerul Sanatații (MS) a publicat oficial datele referitoare la testele și vaccinurile anti COVID-19, efectuate in fiecare județ, in perioada 1-5 martie. Jurnaliștii de la Recorder au obținut, insa, informații complete din partea MS incepand cu 27 decembrie 2020 și pana la data de 5 martie. Aceștia…

- Timisoara si alte patru localitati din judet au intrat in carantina , iar autoritatile locale au solicitat accelelarea campaniei de vaccinare pentru a reduce rata infectarii, care a ajuns la 7,49. In cel mai scurt timp se va trimite spre Timișoara un numar mai mare de doze de vaccin pentru a putea accelera…

- Un numar de 220 de persoane din judetul Giurgiu vor fi vaccinate cu vaccinul Moderna, prima transa comandata fiind de 22 de fiole, respective 220 de doze. "La nivelul judetului Giurgiu au fost comandate, la data de 1 februarie 2021, un numar de 22 de fiole de vaccin Moderna ceea ce inseamna…

- Scandalul centrelor de vaccinare din Timișoara este departe de a fi stins. Din cauza ca in urbea de pe Bega sunt amenajate, deocamdata, doar doua astfel de centre, timișorenii se vad nevoiți sa se vaccineze in alte localitați... The post Avem echipa, avem valoare, dar n-avem centre de vaccinare! Timișorenii,…