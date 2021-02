Stiri pe aceeasi tema

- O campania de vaccinare impotriva covid-19 a inceput miercuri in Africa de Sud, dupa o amanare din cauza unor indoieli cu privire la eficacitatea impotriva variantelor noului coronavirus ale vaccinului laboratorului britanic AstraZeneca, primele cumparate de catre Guvernul sud-african, a constat…

- Guvernul a adus mai multe modificari Strategiei de vaccinare impotriva Covid-19, incluzand diverse categorii pentru etapa a doua de vaccinare, printre care navigatorii, personalul de pe platforme marine sau casierii din magazinele alimentare. De asemenea, se pot vaccina si strainii care au sederea legala…

- Guvernul a stabilit ca și persoanele cu dizabilitați fizice intra in etapa a doua The post CATEGORII NOI DE PERSOANE IN ETAPA A DOUA DE VACCINARE appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- "Acum o ora erau 18.000 de utilizatori pe minut. Am vorbit cu directorul STS si mi-a zis ca e una dintre cele mai mari provocari din punct de vedere al platformelor informatice.Erau in prima ora alocate peste 100.000 de sloturi, ceea ce inseamna 50.000 de persoane programate, pentru ca o persoana aloca…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca Guvernul va adopta OUG privind organizarea centrelor de vaccinare și plata personalului medico-sanitar intr-o noua ședința, vineri, insa a dat de ințeles ca actul normarmativ nu va acoperi in intregime costurile de amenajare a centrelor așa cum au solicitat…

- Autoritațile din Bistrița-Nasaud fac pregatiri pentru demararea etapei a doua a campaniei de vaccinare anti COVID-19, a anunțat Instituția Prefectului. Astfel, pentru a se asigura ca centrele de vaccinare vor fi funcționale la data inceperii etapei a doua, reprezentanții Comitetului Județean pentru…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 – 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, Hotararea privind Strategia de vaccinare a populatiei impotriva virusului SARS-CoV-2. Autoritatile fac apel la societatea civila, dar si la specialisti, sa se sprijine campania de vaccinare.