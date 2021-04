Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor imunizate de la inceputul campaniei de vaccinare a ajuns sambata la 2.090.464, conform datelor oficiale transmise sambata de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. 55.425 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore. Numarul este in scadere fața de ziua…

- Un numar de 57.615 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 1 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Numarul este in scadere fața de ziua anterioara, cand s-au vaccinat 58.261 de persoane. In total, de…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului aproape 2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise duminica de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 92 de reacții adverse. 54.713 persoane…

- De la finalul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, și pana pe 1 martie 2021, aproape 950.000 de romani s-au vaccinat impotriva COVID-19. In total, au fost inregistrate 5.458 de reactii adverse. Campania de vaccinare a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum…

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, se arata in bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare transmis joi, 19 februarie. De asemenea, au fost inregistrate 244 de reacții adverse, majoritate raportate in urma administrarii…

- Peste 620.000 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, incepand din 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, conform Comitetului de coordonare a vaccinarii, scrie hotnews . Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, situația…

- Din totalul persoanelor imunizate in ultimele 24 de ore, 26.438 persoane au primit prima doza, iar un numar de 11.908 de persoane au fost vaccinate cu cea de-a doua doza, primitd astfel schema completa.Numarul total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cu data…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, 34.807 persoane au fost vaccinate.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National…