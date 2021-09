Stiri pe aceeasi tema

- Toți diplomații care participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite saptamâna viitoare la New York vor trebui sa prezinte dovada vaccinarii împotriva Covid-19, în conformitate cu regulile în vigoare în oraș, o obligație care a stârnit furia Moscovei,…

- Participantii la editia din acest an a Festivalului International de Film de la Toronto (TIFF) trebuie sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 sau un test negativ pentru coronavirus, au anuntat luni organizatorii, citati de Variety. ''Personalul festivalului, membrii publicului si vizitatorii…

- Organizatorii Festivalului de Film Sundance, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei independente, vor cere tuturor participantilor la editia din 2022 sa prezinte dovada vaccinarii lor cu schema completa impotriva maladiei COVID-19, relateaza EFE. Organizatorii au anuntat marti…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, incepand de duminica, au fost modificate conditiile de calatorie in Germania, astfel ca toate persoanele cu varsta peste 12 ani trebuie sa prezinte la intrarea in tara fie dovada vaccinarii impotriva COVID-19, fie dovada trecerii prin boala sau rezultatul…

- Autoritatile germane au revizuit conditiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de Covid-19, astfel incat, incepand de duminica, toate persoanele cu varsta de cel putin 12 ani trebuie sa prezinte, la intrarea pe teritoriul acestei tari, dovada vaccinarii impotriva Covid-19,…

- Toti angajatii publicatiei The Washington Post, detinute de miliardarul Jeff Bezos, trebuie sa prezinte dovada vaccinarii complete anti-Covid pana la jumatatea lunii septembrie, aceasta fiind o conditie de angajare, exceptie facand cei cu probleme medicale si de natura religioasa, a anuntat marti publisherul…

- Malta le va cere incepand de saptamana viitoare tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa si AFP. Dovada vaccinarii va fi obligatorie…

- Autoritațile spaniole au dat startul vieții de noapte. In regiunile cu o incidența de sub 50 de cazuri la suta de mii de locuitori, cluburile pot primi din nou clienți. La Barcelona, pentru prima oara dupa mai mult de un an, tinerii au putut sa petreaca noaptea in oraș.