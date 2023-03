Vacanțele exotice, tot mai preferate de români Vacanțele de Paște sunt tot mai preferate de romani. Unii romani și-au planuit vacanța de Paște inca din toamna. Consultanții in turism prevad, insa, o creștere a cererilor pentru vacanțe de apx.30% comparativ cu anii trecuți! Iar, in topul destinațiilor se numara Asia. “Romanii iși reiau treptat obiceiurile de achiziție ale vacanțelor și observam revenirea la un comportament de planificare a calatoriilor pe termen mai lung, de 6, 12 luni sau chiar mai mult de un an. In cazul vacanțelor de Paște, clienții au inceput sa solicite pachetele de calatorie inca din toamna lui 2022, odata cu deschiderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

