Vacanțele anului școlar 2023-2024 Vacanțele in anul școlar 2023-2024 Copiii se vor bucura de vacanțe in anul școlar 2023-2024 in urmatoarele perioade: 28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023; 23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024; o saptamana, la decizia Inspectoratelor Școlare, oricand in perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024; 27 aprilie 2024 – 7 mai 2024; 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

