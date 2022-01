Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele pe Valea Prahovei au scazut cu 30-40% dupa sarbatori, iar unele unitati de cazare ofera reduceri in timpul saptamanii, se arata intr-un comunicat transmis de Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova . „Weekend-ul care tocmai a trecut a umplut din nou statiunile de…

- Cei care vor sa dea o fuga la munte și nu vor sa stea in trafic ori sa aiba grija mașinii pot alege sa mearga cu trenul, la prețuri mult mai bune ca pana acum. Incepe programul "trenurile zapezii", despre care ne vorbește Catalin Deacu.

- "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Potigrafu, județul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, din care a rezultat ranirea a 3 persoane.Circulația rutiera este restricționata pe sensul de mers…

- "Cand era Ponta prim-ministru, nu era acceptat niciun membru in Guvern daca nu exista permisiunea de la SRI. Primul care a aflat de lucrul asta, in afara lor, am fost eu, in 2012", a declarat Liviu Dragnea, duminica seara, la Realitatea PLUS, in emisiunea Culisele statului paralel. Intrebat daca i-a…

- Pensiunile au in meniu, de 1 Decembrie, și traditionala fasole cu ciolan la ceaun și vinul fiert N. Dumitrescu Daca nu li se va parea ca DN1 catre munte este, cu adevarat, un calvar, din cauza faptului ca se circula bara la bara – așa cum se intampla, de altfel, in toate sambetele și duminicile – și…

- In urma cu 143 de ani, o data cu revenirea Dobrogei sub administratia romaneasca, Remus Opreanu a fost numit prefect al urbei de la malul Marii Negre. Nascut la 22 septembrie 1844, in Bucuresti, Remus Opreanu avea sa fie un politician erudit si om de cultura cu studii de drept finalizate la Paris si…

- S-au implinit 152 de ani de la nasterea Iuliei Hasdeu, unica fiica a savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu – academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric si om politic, una dintre cele mai mari personalitati ale culturii romane din toate timpurile. Iulia Hasdeu a fost un…

- Antrenorul Florin Paraschiv – in prezent cel mai valoros și respectat antrenor de handbal din Brașov – a rabunit pe un grup de Facebook dedicat primarului Allen Coliban, avand in vedere ce se intampla in sportul brașovean in ultimul an. „Penibil este puțin spus!Cand aveți de gand sa terminați cu „gașca”…