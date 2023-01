Vacanță la Milano cu până la 80 de euro de persoană, zbor și cazare Un city break la Milano este tot timpul o idee buna. Cine are chef de o hoinareala pe straduțele pline de istorie, cochete și ințesate de magazine, sa manance o pizza buna, un gellatto sau un Prosseco la el acaa, o vacanța la Milano este cea mai buna alegere. Nu trebuie sa cheltuim o avere ca sa calatorim. Daca alegem cu grija și calatorim inteligent, putem petrece o vacanța la Milano, in Italia, cu nici 80 de euro de persoana. In preț intra avionul și cazarea, chiar și la patru stele. Primul pas, cand dorim sa ne planificam o vacanța in strainatate este alegerea transportului. Cum Milano este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

