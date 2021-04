Vacanță în România sau în străinătate? Cîțu: Vrem ca toţi românii să-şi poată petrece concediul în ţară Premierul Florin Cițu a avut, marți, o intalnire cu reprezentantii din domeniul HoReCa. Șeful Guvernului spune ca sunt cautate solutii pentru a redeschide industria ospitalitatii in conditii de siguranta. Florin Cițu a mai spus ca iși dorește ca toti romanii sa-si poata petrece concediul in tara. „Am avut astazi o intalnire foarte buna cu reprezentantii Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania. Vrem sa gasim impreuna solutii pentru a redeschide, in conditii de siguranta sanitara, industria ospitalitatii si toti romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-si poata petrece… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea si respectarea masurilor sanitare raman solutiile sigure in perspectiva redeschiderii sectorului HoReCa dupa 1 iunie, a afirmat premierul Florin Citu, marti, la finalul intrevederii pe care a avut-o cu reprezentantii Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania.…

- ​Angajații din industria HoReCa care doresc sa se vaccineze vor putea avea acces mai facil la vaccinul anti-COVID, a declarat marți Dragos Petrescu, reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din România (HORA), la finalul unei întâlniri cu premierul Florin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a efectuat vineri o vizita de lucru in Italia, a transmis in cadrul intrevederii avute cu omologul sau, Luciana Lamorgese, ca Romania asteapta ca UE sa recunoasca, prin adoptarea cat mai rapida a Deciziei privind aderarea tarii noastre la Schengen, rolul…

- Pe 15 martie incepe oficial cea de-a treia etapa a campaniei de vaccinare anti-coronavirus in Romania. Premierul Florin Cițu spune ca pana in prezent aproximativ 500.000 de persoane din randul populației generale s-au inscris pe platforma electornica pentru vaccinare. „Etapa a III-a de vaccinare incepe…

- Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), a solicitat miercuri prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, ca restaurantele sa fie deschise la interior, indiferent de rata de incidența, informeaza Agerpres . Prezent la intrevederea avuta de…

- Pesedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) si liderul grupului de lucru pentru turism din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), Daniel Mischie, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca au fost facuti deja primii pasi pentru a da in judecata…

- Razvan Crișan, reprezentant al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania (HORA), vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre redeschiderea restaurantelor și barurilor in interior in tot mai multe localitați, dupa ce numarul cazurilor de COVID a inceput sa scada din decembrie,…

- Premierul Florin Citu a afirmat vineri ca mesajul transmis de cancelarul german Angela Merkel, in primele zile ale mandatului sau de prim-ministru, este reconfirmarea relatiei speciale, cu caracter strategic, intre Romania si Germania.''Mesajul transmis de doamna cancelar Angela Merkel, in primele zile…