Vacanță Grecia. Top insulelor grecești în care să-ți petreci concediul în luna iunie Luna iunie vine cu o mulțime de beneficii. In primul rand, deși este luna de vara și oficial sezon estival, este cea mai puțin aglomerata, dat fiind ca milioane de turiști merg in iulie și august. Insulele grecești sunt o alegere buna pentru un concediu pe tot parcursul anului, insa este adevarat ca, in funcție de luna, anumite destinații sunt mai potrivite decat altele. Un alt factor este ca in multe țari europene, școlile inca sunt deschise in iunie, drept urmare familiile cu copii evita aceasta luna pentru concediu, conform santorinisecrets.com . Cele mai bune insule grecești pentru un concediu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

