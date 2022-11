Vacanţă din 18 decembrie! Petrolul și-a aflat ”coordonatele” finalului de an 2022, Liga Profesionista de Fotbal anunțand programul ultimelor etape. Astfel, petroliștii vor lua vacanța duminica, 18 decembrie, dupa partida cu CSU Craiova (a lui Mititelu), programata de la orele 14,30. Galben-albaștrii vor mai juca in noiembrie doar amicale (La Sf. Gheorghe, respectiv cu FC Voluntari), pe perioada de intrerupere cauzata de Mondialul din Qatar, apoi vor relua partidele oficiale in 3 decembrie cu U. Cluj, trei dintre cele patru meciuri oficiale pe care gazarii le au in decembrie fiind pe ”Ilie Oana”, iar doua dintre acestea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

