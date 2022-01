Paltinis este cea mai veche si cea mai inalta statiune montana din tara si locul de odihna al filosofului roman Constantin Noica (24 iulie 1909 – 4 decembrie 1987). Intemeiata acum 128 de ani, Paltiniș a ramas un loc de atracție pentru iubitorii muntelui. Stațiunea Paltiniș se afla in județul Sibiu, la 1.442 metri altitudin, in Nord-Estul Munților Cindrel. A fost intemeiata in anul 1894.In statiune stratul de zapada se mentine in medie 170 zile pe an. Factorul terapeutic principal este climatul alpin cu aer pur, puternic ozonat, bogat in aerosoli ionizati si radiatii ultraviolete. Un important…