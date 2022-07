Vacanţă de COŞMAR pentru românii care au mers pe insula grecească Lefkada: blocaţi de INCENDII! (VIDEO) Vacanta de cosmar pentru mai multi romani care au ales sa mearga pe insula greceasca Lefkada. Au ramas blocati aici din cauza unor incendii de vegetație cauzate de temperaturile extreme. Vantul puternic a facut ca flacarile sa se extinda rapid. Un incendiu care a izbucnit foarte aproape de Atena, in zona Schimatari. 70 de pompieri, […] The post Vacanta de COSMAR pentru romanii care au mers pe insula greceasca Lefkada: blocati de INCENDII! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modulul national specializat de stins incendii de padure actioneaza luni, 4 iunie, pentru lichidarea unui incendiu, in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .Astfel, 28 de pompieri romani, 3 masini de stingere incendii de…

- Un puternic incendiu de padure face ravagii in regiunea Elis (Ilia), in nord-vestul Peloponezului, focul fiind stins de peste 195 de pompieri și 48 de vehicule, a anunțat departamentul de pompieri grec. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ​Pentru a evita aglomerația din stațiuni și de pe șosele, romanii prefera sa-și inceapa vacanța pe litoral lunea, nu vinerea ca inainte de pandemie. Pe litoral, durata medie a unui sejur este de 5 nopți și cei mai mulți merg cu mașina, fiindca trenul este rapid doar din București spre Constanța, arata…

- ”Romanii petrec la mare, in sezonul 2022, vacante mai mari de o saptamana, pentru care au inchiriat apartamente in regim hotelier, inclusiv cu vouchere de vacanta. Tarifele pentru apartamentele operate de compania Rezident in 2022 sunt nemodificate fata de sezonul trecut. Cu rezervari facute inca de…

- Sezonul estival este din ce in mai aproape. Luna iunie este la doar doua zile distanța, iar romanii incep sa iși caute cazari pentru vacanța de vara. Grecia este in topul listelor turiștilor romani, dar au fost surprinși sa vada prețurile la care se invart cazarile pe o singura noapte. O familie cu…

- Corina Martin a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, romanii nu sunt atat de interesati de pretul vacantei, ci au dorinta de a pleca intr-o vacanta. “Stim ca ne-ati intrebat in aceste zile daca vor creste, cu cat vor creste vacantele. In toata lumea au crescut vacantele, in toate destinatiile…

- Romanii au fost in vacanța de 1 Mai și in vacanțe in Grecia, dar prețurile i-au surprins.Un roman care a ales insula Thassos si-a povestit experienta pe grupul Forum Thassos de pe Facebook.”Cei doi ani de pandemie nu au stirbit cu nimic frumusetea locurilor si ospitalitatea localnicilor. Insula se "deschide"…

- Anul acesta pare sa marcheze o schimbare majora in industria turismului, in condițiile in care tot mai multe țari renunța la restricții dupa pandemia COVID-19, inclusiv in Romania. Tendința de revenire la comportamentele de mobilitate de dinainte de pandemie și reluarea calatoriilor in strainatate s-au…