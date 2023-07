Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica nu s-a putut abtine dupa meciul CSKA 1948 Sofia – FCSB, scor 0-1, din prima mansa a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Oficialul vicecampioanei Romaniei i-a criticat pe jucatorii antrenati de Elias Charalambous si Mihai Pintilii. Florinel Coman a ajutat-o pe FCSB sa plece…

- FCSB a caștigat la limita partida cu CSKA 1948 Sofia, 1-0, dupa golul marcat de Florinel Coman, și este favorita la calificarea in turul trei preliminar din Conference League. Gigi Becali, extrem de nervos, și-a taxat dur fotbaliștii dupa evoluția de la Sofia. Acesta a spus ca nu mai crede in calificarea…

- Florinel Coman, eroul victoriei,1-0, cu CSKA 1948 Sofia, in prima manșa a turul 2 din preliminariile UEFA Conference League, a tras concluziile la finalul meciului. Returul are loc joi, 3 august, de la ora 21:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport și DigiSport Extrema roș-albastra,…

- FCSB incepe azi campania europeana la Sofia. CSKA 1948 Sofia și FCSB se intalnesc in prima manșa din turul doi preliminar al Conference League. LIVE VIDEO & FOTO pe playtech.ro, ora 20.30. Pentru meciul tur, antrenorii roș-albașrtrilor au ales o formula de echipa cu multe surprize. Surprizele din echipa…

- FCSB va juca miercuri in Bulgaria impotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, in turul doi preliminar al UEFA Conference League. Tehnicianul vicecampioanei Romaniei a prefațat disputa contra bulgarilor.

- Florinel Coman si Elias Charalambous au prefatat CSKA 1948 Sofia – FCSB. Prima mansa din turul 2 preliminar Conference League a formatiei ros-albastre se joaca pe 26 iulie, de la ora 20:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. FCSB a inceput foarte bine sezonul. Dupa victoria din prima etapa cu FC…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…

- Florinel Coman a dezvaluit de ce a fost schimbat la pauza in meciul FC U Craiova 1948 – FCSB, scor 1-3, din prima etapa a Ligii 1. Desemnat cel mai bun jucator al partidei, atacantul de 25 de ani a venit cu explicatii la finalul disputei. Coman anunta ca a suferit o accidentare in momentul […] The post…