Vă mai amintiți de Gigel Frone, cântărețul cu sombrero de la ”Românii au Talent”? Caută investitori să le prezinte programe de afaceri Micuțul mariachi finalist intr-una din primele ediții a ”Romanii au Talent vrea sa creasca, dar in afaceri. Satul sa traiasca de pe o zi pe alta din cantari, Gigel vrea sa se reinventeze schimband macazul. Dupa ce gloria a trecut, ”mariachi de Romania” vrea sa faca o noua cariera, in calitate de speaker in mediul de afaceri. In acest sens așteapta posibili investitori sa le prezinte propriile idei, la recepția unui hotel din Capitala. Cantarețul ambulant din Onești care a ajuns pana in semifinala talent shiow-ului ”Romanii au talent” 2012 (Pro TV) , Frone se recomanda mai nou drept consilier… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

