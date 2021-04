Va mai aduceți aminte de Catalin Zmarandescu, ”umbra” lui Gigi Becali in cea mai excentrica perioada a latifundiarului? Poate cel mai titrat luptator in sporturile de contact duce o noua viața, departe de București, și este astazi de nerecunoscut. Pare greu de grezut insa fiorosul luptator de altadata, cel care intra singur in mijlocul galeriilor ostile echipei de fotbal ”Steaua” și al carui curaj l-a dus de la partide ilegale de lupte, este astazi un tatic model, poarta ochelari și antreneaza mulți copii la propriul sau club, Zmarandescu Sport Academy, pe care l-a deschis in Targoviște. Dupa…