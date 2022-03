Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Versailles, inaintea participarii la Consiliul European ca tema centrala a acestor discutii va fi razboiul din Ucraina, precizand ca acest razboi deja se vede ca are urmari in zona noastra si ne afecteaza. De asemenea, șeful statului a mai spus ca va discuta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- In cursul acestui turneu european, programat in perioada 6-11 martie, premierul canadian va merge la Londra, Riga, Berlin si Varsovia pentru a se "intalni cu parteneri si aliati si a discuta despre sustinerea Ucrainei", anunța oficialul, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, la Moscova, ca opțiunea deschisa pentru Ucraina de a fi membru NATO risca razboiul în Europa, scrie euobserver.com. Ucraina și NATO au „crezut” ca Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014, este ucraineana, a menționat Putin.Iar…

- Canada si-a deplasat duminica trupele militare în vestul Ucrainei si a anuntat repatrierea temporara a tuturor angajatilor ne-esentiali de la ambasada sa din Kiev ca urmare a tensiunilor de la granita ruso-ucraineana, informeaza AFP. ”Fortele noastre armate canadiene s-au…

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…