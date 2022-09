Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a postat, in aceasta seara, mai multe fotografii sugestive despre efectele ploii torențiale care s-a abatut asupra localitații. "E greu sa fii pe baricade in aceste vremuri… dar sunt acolo… pentru ca ploaia torențiala de 60-70 l, a creeat…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat miercuri, 31 august, pe pagina sa de Facebook, ca in prezent se renoveaza toaletele și opt sali de clasa de la Colegiul Agricol "Traian Savulescu", care va gazdui temporar elevii din ciclul primar de la Gimnaziul "Friedrich Schiller". "Odata…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a anunțat luni, 29 august, ca noul magazin Lidl construit pe strada 22 Decembrie 1989, aproape de limita teritoriala dintre localitațile Targu Mureș și Sangeorgiu de Mureș, se va deschide in data de 15 septembrie. "Chiar daca nu este…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a anunțat prin intermediul unei postari facuta pe pagina sa de Facebook, ca șantierul existent intre localitațile Sangeorgiu de Mureș și Targu Mureș, care afecteaza considerabil circulația rutiera, va continua cel puțin pana la finalul…

- Un magazin de tip cash & carry va fi deschis, in curand, in locul fostului Centrul Comercial "Transilvania", obiectiv din Targu Mureș care a fost mistuit intr-un incendiu devastator care a avut loc in luna octombrie 2021. Anunțul a fost facut vineri, 5 august, pe pagina de Facebook a Oblio Discounter,…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mures, Sofalvi Szabolcs, a postat in aceasta seara un mesaj de condoleanțe pentru doua dintre victimele accidentului din aceasta seara. "Cu tristețe am aflat de pierderea tragica, in aceasta seara a colegului primar din localitatea Sarațeni, Biro Csaba, și a fiicei sale…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de Facebook a lui Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, in zorii zilei de 2 și 3 iulie, aproape 150 de persoane au dorit sa vizioneze evenimentul astrologic inedit in curtea Bisericii romano-catolice din localitate. ,,Am fost placut surprins sa…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a anunțat vineri, 1 iulie, organizarea unui eveniment astrologic inedit in curtea Bisericii romano-catolice din localitate. "Dragi sangeorzeni, va invitam sa „vedeți" ceva ce doar PESTE 470 DE ANI veți mai putea vedea! Am invitat pentru aceasta…