Krystsina Tsimanouskaya, 26 de ani, sprintera exclusa din delegația Belarus la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a primit acceptul de a reprezenta Polonia in competițiile internaționale incepand cu data de 6 august 2023 Krystsina Tsimanouskaya, sprintera din Belarus care nu s-a mai intors in țara natala dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo, in urma cu doi ani, a primit acceptul din partea World Athletics sa reprezinte Polonia in competițiile internaționale. ...