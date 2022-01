Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Craiova a dat ordinul de incepere a lucrarilor de decolmatare a canalului Serca. Canalul paraului Serca are aproape 8 kilometri, se afla in zona de lunca joasa a raului Jiu și prezinta colmatare din cauza depunerilor de material in timpul viiturilor, din prabusirea taluzurilor sau prin acumularea…

- Guvernul spaniol analizeaza un plan prin care Covid-19 va fi tratata și monitorizata ca o gripa comuna, scrie El Pais. Astfel, nu ar mai urma sa fie anuntat bilanțul zilnic al infecțiilor, ci doar cel al internarilor. Nu exista o data fixata pentru aceste modificari, fiind vehiculata perioada de dupa…

- Din 15 martie trenurile care vor face legatura între cele mai importante doua orașe sârbești, Belgrad și Novi Sad, vor rula pe unele porțiuni cu 200 km/h, dupa ce se vor fi terminat testele pe secțiunile modernizate de ruși și de chinezi. Serbia și Ungaria au un mare proiect de 3 miliarde…

- In judetul Iasi, aproximativ 300 de elevi cu autism sunt integrati in scoli de masa si scoli speciale. Activitatile de formare desfasurate de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi sunt integrate in cadrul proiectului Erasmus Autism They are On Of Us. In perioada 8-12 noiembrie 2021, reprezentanti ai Inspectoratului…

- Primaria municipiului Sibiu a anuntat, marti seara, ca a achizitionat 40 de autobuze ecologice, dintre care unul deja a ajuns in autobaza societatii de transport in comun din oras, Tursib, potrivit unei postari pe pagina de Faceebook, informeaza AGERPRES . „Cele 40 de autobuze ecologice, recent achizitionate,…

- ”A inceput livrarea celor 40 de autobuze noi, alimentate cu gaz natural comprimat, primul transport sosind in Sibiu la finele saptamanii trecute. In urmatoarea luna autobuzele vor fi livrate etapizat, urmand sa fie preluate de Tursib”, a transmis, marti, Primaria Sibiu, intr-un comunicat de presa. …

- Sergio Ramos, fundașul spaniol in varsta de 35 de ani, nu a debutat inca la PSG, deși este de patru luni la Paris, accidentarile tragandu-l mereu inapoi. Varianta desparțirii „nu mai este science fiction”. A jucat 16 ani la Real Madrid, a cucerit 22 de trofee, inclusiv patru CL, a fost campion mondial,…

- La patru luni dupa transferul la PSG, Sergio Ramos nu a reusit sa debuteze pentru noua lui echipa, din cazua accidentarilor, astfel ca oficialii clubului parizian iau in calcul sa-i rezilieze contractul, potrivit presei franceze, citata de marca.com, potrivit news.ro. Jucatorul cu cele mai…