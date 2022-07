Uzbekistan: Arestări după una dintre rarele manifestații antiguvernamentale Autoritatile din Uzbekistan au anuntat sambata ca au efectuat o serie de arestari la o zi dupa una din rarele manifestatii antiguvernamentale intr-o regiune autonoma din aceasta tara cu regim autoritar din Asia Centrala, potrivit AFP. „Un grup format din organizatori de revolte si din persoane care s-au opus activ fortelor de ordine a fost arestat”, au transmis Parlamentul, guvernul si politia din Republica Karakalpakstan (nord-vest), intr-un comunicat. Conform sursei citate, suspectii au incercat sa ocupe cladiri publice in timpul unei manifestatii care a avut loc vineri in Nukus, capitala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Uzbekistan au anuntat sambata ca au efectuat o serie de arestari la o zi dupa una dintre rarele manifestatii antiguvernamentale intr-o regiune autonoma din aceasta tara cu regim autoritar din Asia Centrala, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile din Uzbekistan au facut o serie de arestari in urma uneia din rarele manifestatii antiguvernamentale care au loc in aceasta țara cu regim autoritar din Asia Centrala. Protestatarii se impotrivesc unui proiect de reforma constitutionala.

- Autoritațile locale din Simeria au in vedere realizarea unui complex de locuințe pentru persoane defavorizate. Peste 11 milioane de lei este valoarea contractului. Proiectul cuprinde un complex de 28 de apartamente, format din 3 pavilioane cu regim de inalțime P+1E și un pavilion multifuncțional…

- UPDATE 10:25 Rachetele rusești au lovit, astazi, orașul ucrainean Sloviansk, situat in regiunea Donețk, aflata in estul țarii.Potrivit primarului din Sloviansk, Vadym Lyakh, rachetele au lovit doua cartiere ale orașului, pe 11 mai. Nu exista victime.UPDATE 10:10 Autoritațile ucrainene anunța ca, in…

- Zeci de persoane sunt imobilizate sau date disparute dupa prabusirea unui imobil in centrul Chinei, au anuntat sambata responsabili locali, in a doua zi a operatiunilor de salvare, relateaza AFP. Imobilul cu opt etaje s-a prabusit vineri dupa-amiaza in orasul Changsha. In imobil se aflau un hotel, mai…

- In anul 2022,veniturile Fondurilor asigurarii obligatorii de asistența medicala (FAOAM) se preconizeaza a fi majorate cu aproximativ 86 milioane de lei, iar cheltuielile cu peste 331 de milioane de lei. Parlamentul a votat, astazi, in prima lectura, proiectul de modificare a Legii fondurilor asigurarii…

- Dupa Vladimir Zavyalov din Smolensk, Rusia Centrala care a fost arestat pe 5 aprilie pentru ca a scris pe etichetele din cateva supermarketuri nu razboiului, acum a fost arestata și artista Aleksandra Skochilenko pentru același lucru. Cei doi sunt acuzați de discreditarea forțelor armate ruse, in temeiul…