UVVG ProVolei pe toate treptele podiumului! Ne face placere sa reamintim ca reprezentanții UVVG ProVolei Arad au facut senzație la Campionatele Naționale de volei pe plaja rezervate juniorilor, cucerind toate medaliile puse in joc pe nisipul de la Mamaia.

Cu patru echipe in semifinale, antrenorii Radu Sabau și Marius Mascovits nu au avut emoții in ultimele acte, considerand rezultatele inregistrate drept normale: Sergiu Rodina / Ciprian Maier vs. Tihamer Katona / Eduard Popa 2-1 (in finala mare) și Darie Toader / Balasz Csizsar vs. Alexandru Ciubotariu / Denis Zaza 2-0 (in finala mica), cei din urma mulțumindu-se cu titlul național… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

