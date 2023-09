Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ridicat luni, in cadrul unei intalniri cu Elon Musk, problema antisemitismului online si modului in care X ar putea ”impiedica utilizarea unor roboti – armate de roboti – pentru a-l reproduce si amplifica”. Elon Musk i-a raspuns ca intreprinderea ”se orienteaza…

- Actiunile producatorului vietnamez de vehicule electrice Vinfast au urcat luni cu 21%, continuand cresterea de saptamana trecuta, in urma careia compania si-a marit de peste patru ori valoarea de piata, la 160 de miliarde de dolari, transmite Reuters.Compania a debutat pe Wall Street in aceasta…

- Reglementarile prin care guvernul Ciolacu incearca sa taxeze din nou mediul privat din Romania pentru a acoperi gaurile bugetare au starnit revolta și indignare in ultimele zile.Antreprenorii au protestat prin scrisori publice și au avertizat ca impunerea unor noi biruri ar putea produce dezechilibre…

- Toyota a dezvaluit miercuri prima versiune hibrida a vehiculului Land Cruiser, pe care o va aduce in America de Nord si pe alte piete cheie, in incercarea de a pune in valoare un vehicul sport utilitar emblematic si cu marja mare, transmite Reuters.Cel mai mare producator auto din lume dupa…

- Abonamentele Spotify vor fi, in curand, mai scumpe. Prima oara, acestea vor fi scumpite in Statele Unite.Spotify urmeaza sa anunte scumpirea abonamentelor saptamana viitoare, scrie The Wall Street Journal. Scumpirea va fi operata prima oara in Statele Unite ale Americii.In loc de 10…

- Vehiculele electrice ale Mercedes-Benz vor adopta in America de Nord tehnologia de incarcare a Tesla, incepand din 2025, iar din anul urmator vor avea acces si la peste 12,000 dintre superincarcatoarele acesteia.Mercedes-Benz se alatura companiilor americane Ford si General Motors prin adoptarea…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din IT, construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale pentru G4Media.Angajații din anumite sectoare IT beneficiaza de scutire de la plata impozitului…

- Google, parte a grupului Alphabet, a depus in mod oficial o plangere la Comisia Federala pentru Comert (FTC) din SUA, spunand ca Microsoft si-a folosit pozitia dominanta in domeniul software-ului pentru intreprinderi pentru a impinge clientii catre serviciile sale cloud, a relatat miercuri site-ul…