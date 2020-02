Utilizatorii de internet se plâng de lipsa de respect din online – studiu ​Indicele privind respectul digital este de 70%, aratând cea mai mare lipsa de bune maniere online perceputa din ultimii patru ani și fiind prima , potrivit unui studiu Microsoft si DCI . Mai mult, tendințele la fel de îngrijoratoare ale suferințelor emoționale și psihologice, dar și consecințele negative determinate de expunerea la riscul online au crescut semnificativ.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța in mediul online a fost tema discuțiilor purtate de polițiști cu elevi din Zlatna. Intalnirile au fost organizate cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet, care in acest an este sarbatorita in 11 februarie. Potrivit IPJ Alba, politistii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații…

- În 2019, aproape jumatate din cetatenii UE, cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani, spun ca și-au limitat activitațile private pe internet, din cauza fricii legate de secuitate, arata datele Oficiului European pentru Statistica (Eurostat).Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Microsoft a anunțat utilizatorii de Windows 7 ca sistemului de operare va ramâne fara suport tehnic începând cu data de 14 ianuarie 2020, ceea ce înseamna ca utilizatorii nu vor mai primi actualizari de securitate. Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica…

- Microsoft avertizeaza utilizatorii sistemului de operare Windows 7 ca platforma va ramane fara suport tehnic incepand cu data de 14 ianuarie 2020, informeaza Startupcafe. Sistemul de operare, folosit de aproximativ 400 de milioane de utilizatori, nu va mai primi actualizari software incepand cu aceasta…

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday și de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clienții site-urilor de comerț electronic - in special cele de imbracaminte, incalțaminte, cadouri, jucarii și bijuterii. Utilizatorii care cauta oferte in aceste domenii in urmatoarele saptamani…

- Romanii au cautat cel mai des pe Google, in acest an, informatii despre serialul "Game of Thrones", despre Facebook, Simona Halep sau Liviu Dragnea, potrivit unui studiu realizat de o agentie de profil. Alte cautari frecvente au vizat modul de calcul al somajului sau cazul de la Caracal.…

- Tentativele de phishing si de colectare a informatiilor sensibile sunt din ce in ce mai des intalnite, iar tehnicienii din spatele marilor branduri tehnologice fac tot posibilul sa pastreze securitatea acestor dispozitive inteligente. Tocmai de aceea, Apple anunta in cadrul unui comunicat de presa o…